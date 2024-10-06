Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu’nu Bursalı izleyiciyle buluşturdu. En seçkin opera parçalarının seslendirildiği gösteride, sanatseverler adeta müzik şöleni yaşadı.

Bursa’da kültür ve sanatı, herkesin erişebileceği hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli opera ve bale topluluklarından birini ağırladı. Özbekistan’ın ulusal sanat kurumu Özbekistan Ali Şir Nevai Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, sanatseverlerle buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği geceye, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala ve Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan katıldı.

Gösteri öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, rüzgarı, suyu, fırtınası, yapraklarının tınısı, ağaçlarının yeşili Anadolu’nun uzantısı olan Özbekistan’dan gelen sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 1947 yılında kurulan topluluğun 500 prömiyer yapmış bir tarihi kültürü ve hafızayı Bursa’ya getirdiğini belirten Ali Düşenkalkar, dünyanın önemli bir grubunu Bursalılarla buluşturmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Özbekistan Devlet Akademik Opera Genel Müdürü Ramiz Usmanov, Özbekistan ve Türkiye halklarının kardeş olduğunu, medeniyetin, dilin ve kalbin bir olduğunu söyledi. Kendilerini çok sıcak karşılayan Bursa seyircisine teşekkür eden Usmanov, önümüzdeki dönemde birçok kez Türkiye’de sahne alacaklarını dile getirdi.

Özbekistan Devlet Akademik Operası Başkoreografı Mehmet Balkan, sanata her zaman destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz ve Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar tarafından gecenin anısına Ramiz Usmanov, Mehmet Balkan, Özbekistan Kültür Bakanlığı temsilcisi Ferhat Elmuradov, Opera ve Bale Sanat Yönetmeni Abdullah Alimov’a plaket takdim edildi.

Gösterinin ilk bölümünde bale topluluğu sahneye çıkarak İgor Stravinski’nin ‘Bahar Ayini’ eserini Mehmet Balkan koreografisinde yorumladı. Sahne ve ışık gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılar, performanslarıyla ayakta alkışladı.

Gösterinin ikinci bölümünde sahne alan orkestra ise Şef Viaçaslau Çernukha yönetiminde dünya ve Özbek bestecilerin seçkin operalarından parçaları müthiş bir şekilde seslendirdi. Solistler Gulnar Aljanova, Kamoliddin Mukhamadiev, Navruz Mamarajabova, Umid İsroilov, Nosir Yusupov, Rustam Alimardonov, Rakhim Mirzakamalov, Nosir Yusupov ve Ramiz Usmanov ise performanslarıyla dinleyenleri büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren opera ve bale gösterisinde, sanatseverler müzik şöleni yaşadı. Konserin sonunda sanatçılar, Bursalılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.