Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’ Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yapıldı.

Ülkenin yarınları olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Öğrenci Topluluklarının da katılımıyla bu yıl 7’ncisi yapılan ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yoğun katılımla başladı. Alanda kurulan öğrenci toplulukları stantlarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şölenin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de mezunu olduğu Uludağ Üniversitesi’nde böyle bir etkinliğe aracılık etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Bursa gibi kültür, sanat ve tarih şehrinde okumanın önemli bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, öğrencilere seslenerek, “Bu yıllar çok çabuk geçecek. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Ve belki de ilerleyen yıllarda, ’ya keşke şunları da bunları da yapsaydım’ diyeceksiniz. Biz belediye olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Lütfen şehir adına, ülke adına, geleceğimiz adına, üretin. Biz de sizlere destek verelim, katkı verelim. Yeni gelen arkadaşlarımıza söylüyorum. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübümüz var. Muhakkak irtibatlı olun, üye olun, etkinliklerden, aktivitelerden haberiniz olsun. Gençlik merkezleri, kütüphaneler, farklı yurt içi ve yurt dışı geziler, staj imkanları, iş imkanları, değişik kamplar ve aktivitelerle destek ve katkılar. Bunların hepsi sizler için” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da bu şölenle yeni döneme son derece dinamik bir başlangıç yaptıklarını söyledi. 178 civarında öğrenci topluluğu olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Malum üniversite dediğimiz yer sadece eğitim öğretimin icra edildiği yer değil. Öğrencilerin bir kültürlenme mekanı. Bu sene bünyemize katılan öğrenci sayımız 13 bin civarında. Toplam öğrenci sayımız 71 bin civarında. Türkiye’nin en köklü ve öğrenci sayısı itibariyle de en büyük üniversitelerinden birisi. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan gençlerimize, Birlik Vakfına, Büyükşehir Belediyemize çokça teşekkür ediyorum. Tekrar öğrencilerimize, üniversitemize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Üniversite öğrencileri adına söz alan Muhammet Yiğit Kulak, 7 yıldır büyük bir özveriyle gerçekleştirilen bu etkinliği, aynı heyecanla sürdürebilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, öğrenci topluluklarının stantlarını gezerken, etkinlikte basketbol şovu da ilgiyle izlendi.