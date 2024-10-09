Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yeni Oryantasyon Programı’, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde başladı. Üniversiteyi kazanan gençler, yeni eğitim ve öğretim yılına eğlenceli etkinliklerle ‘merhaba’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Yeni Oryantasyon Programı’, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde Öğrenci Toplulukları’nın yoğun katılımıyla başladı. İki gün süren program kapsamında, öğrencilerin hem üniversite hayatına hem de kente uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çeşitli ödüllü yarışmaların da yapıldığı programda, kamu kurum ve kuruluşları da açtıkları stantlarda çalışmaları hakkında gençlere bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kente ve üniversiteye uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programının düzenlendiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanları da öğrencilere anlattıklarını belirten Solak, “Gençlerin keyifli vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi için uygun ortam hazırladık. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sağlamaları için bu tür programlar önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere sağladığı birçok olanağı da kendilerine anlattık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 10 bin öğrenciye eğitim desteği sağlamayı hedefliyoruz. Nasıl başvuracaklarını da arkadaşlarımızla birlikte onlara anlattık” dedi.