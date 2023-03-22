Bursa Teknik Üniversitesi 22 Mart Dünya Su Günü Bursa Konferansı gerçekleştirdi. Bursa protokolünün katıldığı programda iklim değişikliği ve su krizi konuşuldu. Konferansın ardından Bursa’da yaşanan su sıkıntısı ile ilgili katılımcılar ortak bir rapor hazırlayacak.

Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi katkılarıyla 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla konferans gerçekleştirildi. Son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde görülen kuraklık ve su krizine Bursa’daki üniversiteler çözüm arayarak rapor hazırlayacak.

İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Depremin hemen ardından Adıyaman ve Şanlıurfa’da bir sel felaketi ile karşılaştık. Benzer şekilde su kıtlığı, kuraklık ve suyun verimli kullanılması ile ilgili kurumsal farkındalık anlamında burada önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa sudan ibaret sözü 400 yıl önce söylendi

Konferansta koşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Beni eleştirmeye kalkan başka siyasi partilerden yöneticiler şunu ifade ediyor, ‘Evliya Çelebi demiş ki Bursa sudan ibaret’. Evliya Çelebi bunu dediğinde bundan 400 yıl önceydi. Bursa’nın nüfusu 30 bindi. Bursa’da bir tane sanayi kuruluşu yoktu. Bugün Bursa’da 18 tane organize sanayi bölgesi, binlerce fabrika var ve suyla üretim yapan birçok fabrika var. Dolayısıyla geçilen bu 400 yıllık süreçte Bursa çok badireler atlattı. Gelişmişlik için ekonomi ve sanayi şart. Biz hemen İstanbul’un yanında çok önemli bir lokasyonda ciddi bir üretim kabiliyeti olan bir şehiriz” açıklaması yaptı.

Programın birinci oturumunda “Su Kaynakları Yönetimi ve Doğal Afetler” konulu panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Sinan Uyanık üstlenirken Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer konuşmacı olarak katıldı.

Programın devamında “Kuraklık ve Susurluk Havzası Su Kaynakları” konulu panel düzenlenirken panelin moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün üstlendi. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, DSİ 1. Bölge Müdürü Murat Şayan, Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, İTÜ Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Dr. Orhan Solak, bir yazım firması yöneticisi Serhan Aldoğan ve TEMA Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar konuşmacı olarak katıldı.

Program sonrası katılımcılar, Bursa’da yaşanan su sorununun çözümü üzerine ortak rapor hazırlayacak.