Türkiye’nin 50 yıllık bilim çınarı olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilgi birikimi ve akademik deneyimini toplumun hizmetine sunabilmek adına iş dünyası başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Farklı alanlarda çok sayıda proje işbirliği gerçekleştiren BUÜ Yönetimi, son olarak sektörünün öncü işletmelerinden Rudolf Duraner firmasıyla özel bir protokol yaptı. Üniversite ve firma arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim uygulama alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyen işbirliği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Çağan imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, işbirliği protokollerinin üniversite açısından son derece önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Yer aldıkları araştırma üniversiteleri liginde tatlı bir rekabetin süregeldiğini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “208 üniversite arasından 23 üniversite araştırma üniversiteleri arasında seçildi. Böyle bir ligde bilimsel üretimi teşvik edecek, üniversitelerimizi kalkındıracak kıymetli bir yarış var. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu 23 üniversite arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak ve mümkünse daha üst sıralara tırmanabilmeyi hedefliyoruz. İş dünyasıyla yapacağımız işbirliklerinin bu sıralamada bizlere olumlu katkıları oluyor. Akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte çok daha iyi sonuçlar alabilmek için var gücümüz çalışıyoruz. Son bir yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde yavaş yavaş yukarılara çıkmaya başladık” dedi.

İŞBİRLİKLERİ ÇOK DEĞERLİ

Bursa gibi büyük bir sanayi şehrinin, en büyük üniversitesinin araştırma üniversiteleri sıralamasında çok daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini arzuladıklarının altını çizen Rektör Yılmaz; “Son derece büyük ve nitelikli sanayicilerimiz var. Farklı alanlarda özel çalışmalar yürüten iş insanlarımız var. Onlarla yürüttüğümüz ortaklıkların sayısını arttırmak istiyoruz. İş insanlarımızın üniversitemize gösterdiği yakınlık ve verdiği destek bizi her anlamda daha fazla motive ediyor. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü de çok değerli. İlgi ve destekleri için Sayın Rasim Çağan’a teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZDE TİCARİ PAZAR, ÜNİVERSİTEDE BİLİM VAR”

Rudolf Duraner Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Çağan ise araştırma üniversiteleri arasında yaşanan rekabetin, iş dünyasında da olduğunu ve bunun herkesi diri tuttuğunu söyledi. Akıllı işletmelerin rakiplerinden çok fazla şey öğrenebileceğini aktaran Rasim Çağan; “Hem birbirimizden öğreniyoruz hem de yarışı sürdürüyoruz. Bu olmadığı takdirde yok oluruz. Kendimizi daha fazla geliştirebilmek adına Ar-Ge Merkezi kurduk. Bunu öncelikle Ar-Ge disiplinini öğrenebilmek adına yaptık. Bu disiplini öğrenmek ve bununla yaşamak ülkemiz açısından çok eski değil. Hepimiz ticari işletmeleriz. Bilime tek başımıza ne vakit ne de kaynağımız yeter. Bizde ticari pazar var, üniversitede ise bilim var. Biz bunu kendi başımıza bir yere kadar yapabiliriz. Bursa bir sanayi şehri ancak ihracat kültürü çok zayıf. Bu kültürü üniversitemizin de katkısıyla geliştireceğiz. Protokol, hepimiz için hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.