Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi’nde ‘final sınavlarına hazırlanan gençlere’ C vitamini desteği sağlandı. Finallere hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meyveleri kendi elleriyle gençlere ikram ederek sınavlarda başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi’nde ‘final sınavlarına hazırlanan gençlere’ C vitamini desteği sağlandı. Finallere hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meyveleri kendi elleriyle gençlere ikram ederek sınavlarda başarılar diledi.

Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, final sınavları nedeniyle Görükle ve Gemlik Gençlik merkezlerinde 7-20 Ocak tarihleri arasında 24 saat kesintisiz hizmet verdi. Ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam yapılan sıcak çorba servisi ile sınavlara hazırlanan gençler tarafından yoğun olarak tercih edilen Görükle Gençlik Merkezi’nde öğrencilere C vitamini desteği de sağlandı. Sınav dönemi boyunca, Bursa Teknik Üniversitesi kampüsü ve gençlik merkezlerinde üniversitelilere meyve paketleri dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sınavların son akşamı Görükle Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Kendi elleriyle meyve paketlerini dağıtan Başkan Aktaş, daha sonra gençlerle sohbet etti.

Stresli dönem

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de bu sıralardan geçtiğini hatırlatarak, sınav haftalarının üniversiteli gençler için stresli bir dönem olduğunu söyledi. Hizmete açtıkları kütüphaneler, gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri ile gençlere ders çalışabilmeleri için konforlu ortamlar hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle bu sınav döneminde gençlerimizin grip salgınına karşı da dirençli olabilmeleri için onlara meyve ikram ettik. Uygun fiyatlı ulaşım imkanlarından su faturalarında indirime, moral akşamlarından kültürel gezilere kadar her zaman gençlerimizin yanındayız. Tüm genç kardeşlerimize sınavlarda başarılar diliyoruz. Amacımız, onlara yaşadıkları Bursa’yı daha güzel kılabilmek, eğitimlerini daha sağlıklı ve kaliteli ortamda geçirmelerini sağlamak. Bütün yaptığımız çalışmalar bunun için” dedi.