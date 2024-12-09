Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklere kısırlaştırma işlemi yapılıyor.BURSA (İGFA) - İmzalanan protokolle birlikte Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi intörn öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde alanında uzman veteriner hekimlerle birlikte klinik tedavileri, hayvan muayenesi, hastalarla ilgili rapor yazımı, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve yorumlanması ile yapılan operasyonlara katılmaya başladı.

8 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar Salı ve Perşembe günleri köpek ve kedi kısırlaştırma operasyonlarına giren 172 intörn öğrenci, 10 günlük sürede 155 kedi ve köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, intörn öğrencileri ayrıca biyokimyasal ve hematolojik tetkikler için ayrıca biyopsi ve tanısal virolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik örnek alabilme eğitimleri alıyor.

Kısırlaştırma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşen kedi ve köpekler hayatlarına sağlıklı şekilde devam ediyor.