Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uludağ Gençlik Kampı kapsamında, dağ yöresinde yaşayıp Uludağ’a hiç gitme fırsatı bulamamış 60 genç, kış kampında misafir edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da dağ yöresinde yaşayıp Uludağ'a hiç gitme fırsatı bulamamış 60 gence kış kampında ağırlandı.

Gençlere hem unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hem de bölgeye dair farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinlik, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edildi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uludağ Gençlik Kampı kapsamında, dağ yöresinde yaşayıp Uludağ’a hiç gitme fırsatı bulamamış 60 genç, kış kampında misafir edildi. Etkinlik, gençlere hem unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hem de bölgeye dair farkındalık… pic.twitter.com/TlnMdwqTY3— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) January 25, 2025

Kampa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'un yanı sıra Bursa İl Emniyet Müdürü Akın Sabit Zaimoğlu da katılarak, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Müdür Zaimoğlu, gençlere, hayatın her alanında dolu dolu bir şekilde hazırlanabilmeleri adına tavsiyelerde bulunarak ilham verdi.