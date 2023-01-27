İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.

İnegöl’ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.

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