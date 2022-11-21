Bursa’da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanarak yolda kalan bir otomobilin imdadına başka bir otomobil yetişti. Arızalanan otomobili, arkasından çarpa çarpa gideceği yere kadar götüren kişinin bu anları cep telefon kamerasına yansıdı.