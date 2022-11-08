Yangın dün akşam saatlerinde Yolören Mahallesi’nde meydana geldi. Motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını gören vatandaşlar, Yenişehir itfaiyesine ihbarda bulundu. Yangın yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu traktör kullanılmaz hale geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.