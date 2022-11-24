Bursa’da trafolar, "Susmak Şiddeti Gölgeler" sözleriyle boyanarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

Bursa’da trafolar, "Susmak Şiddeti Gölgeler" sözleriyle boyanarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

2017 yılında hayata geçirilen ve sektörde öncü olma özelliği taşıyan Trafolar Konuşuyor projesi , 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Gününde bir farkındalığa imza attı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü bölgede kurduğu stantta vatandaşı bilgilendirirken proje hakkında konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “ 25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü çerçevesinde Emniyet Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız bir trafoyu görüyoruz arkamızda. Projemiz 2017 yılından bu yana devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda kadına şiddeti engellemek adına Emniyet Müdürlüğümüzle bir araya gelerek projemizi hayata getirdik. Bildiğiniz gibi ülkemizde aktif kullanılan KADES uygulaması da var. Bizler de bu konuya dikkat çekmek amaçlı bir çalışma yaptık. Katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 64.trafosunu İl Emniyet Müdürlüğünün iş birliğiyle boyadı. Bugüne kadar emniyet kemerinden madde bağımlılığına , kan bağışından enerji tasarrufuna kadar birçok toplumsal konuyu ele alan UEDAŞ, bu kez kadına şiddetle mücadele için uyardı.