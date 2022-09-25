Bursa’da trafolara dadanan hırsızlar nefes kesen takip sonucu yakayı ele verdi.

Bursa’da trafolara dadanan hırsızlar nefes kesen takip sonucu yakayı ele verdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan trafoya giren hırsızlar, 30 kilo bakır kablo ile trafo şalteri çalarak kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı bölgedeki kameraları izleyen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit ederek araştırma başlattı. Şüphelilerin bindiği taksiyi takibe alan ekipler Millet Mahallesi’nde durdurdukları taksideki 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise, 30 kilo bakır kablo, trafo şalteri, kablo kesme makası, pense ve alyan anahtarı ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.