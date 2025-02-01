Bursa’da Burulaş tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan zam ile tam bilet fiyatı 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6,5 TL olarak belirlendi. Burulaş 1 Ağustos 2024 tarihinde de zam yapmıştı.

Burulaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son altı ay içerisinde, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi oranda maliyet artışları yaşanmıştır. Ülkemizde yaşanan maliyet artışları göz ardı edilerek yapılan kasıtlı ve yanıltıcı söylemlerin aksine, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve bütçesini düşünmeye devam ediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı enflasyon verileri; TÜİK’e göre yüzde 44,38, ENAG’a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamını siz değerli hemşehrilerimize yansıtmadan azami seviyede fiyat düzenlemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, özellikle öğrencilerimizin ve sosyal destek kapsamındaki hemşehrilerimizin ekonomik şartlardan etkilenmemesi adına, ülke geneline nazaran Bursa’daki toplu taşıma ücretlerini en uygun seviyelerde tutmaya özen gösteriyoruz"

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Tam Bilet: 26 TL, öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet bedeli 6,5 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin bilet fiyatlarında Bursa en ucuz ikinci şehir olarak ön plana çıkıyor.

Gittiğin kadar öde uygulamasında da 1-5 istasyon arası 5 TL olan iade ücreti, 6,50 TL’ye yükseltildi. Tam kart aktarma indirimi ücreti ise 8,60 TL’den, 11,20 TL’ye yükseltildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam edecek