Bursa’da tır şoförü, yanında seyahat eden zihinsel engelli kişiyi yakıt almak için mola verdiği tesiste kaybetti. Kayıp şahıs, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, elma yüklemek amacıyla Isparta istikametinden Balıkesir iline giden tır şoförü B.A., Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı mevkiindeki dinlenme tesisinde mola verdi. Yanında seyahat eden zihinsel engelli M.Ç’yi mola verdiği yerde kaybeden B.A, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Hızla harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan M.Ç., işlemlerin ardından arkadaşına teslim edildi. Korku dolu anlar yaşayan B.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti.