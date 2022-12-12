Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir eden Erhan Y. yönetimindeki 16 ZC 343 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Karayolu trafiğe kapanırken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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