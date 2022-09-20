Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü İlhami Sarpkaya(54) yönetimindeki 66 AAE 629 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.