Bursa'da Nihan Tokat, kısa sürede büyük ilgi gören The HairPort Saç, Tırnak ve Makyaj Tasarım Merkezi 'nin başarısını verdiği özel partiyle kutladı. Levent Uçar 'ın şarkılarıyla renklenen gecede yapılan çekilişle bir The HairPort müşterisi Kıbrıs tatili kazandı.BURSA (İGFA)- Bursalılara VIP hizmet deneyemini yaşatmak adına kısa süre önce FSM Bulvarı'nda hizmete giren The HairPort Saç, Tırnak ve Makyaj Tasarım Merkezi'nin sahibi Nihan Tokat, müşterini verdiği partide ağırladı.

Kadınların güzelleşmek için geldiği The HairPort 'u bu kez butik bir gece kulübüne dönüştüren Nihan Tokat, ayrıca müşterileri arasında düzenlediği çekilişle bir talihliyi Kıbrıs Kaya Artemis Otel'de tatile gönderdi.

Sahnelerin güçlü seslerinden Levent Uçar 'ın sahneye çıktığı gecede konuklar gönüllerince eğlendi.

The HairPort'un açıldığı günden bu yana geçen kısa sürede gördükleri ilgiyi kutlamak ve açıldığı günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen müşterileri ile bir arada olmak için bu geceyi düzenlediğini söyleyen Nihan Tokat, sürprizlerinin devam edeceğini açıkladı.