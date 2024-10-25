Silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Bursa'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde düzenlenen operasyonunda 176 kişi gözaltına alındı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 176 terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bursa ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van’da aynı anda düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden de terör örgütü propagandası yaptıkları,tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.