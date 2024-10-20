Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu yaşatarak TEKNOFEST kuşağı ile geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen “Bursa Teknoloji Kulüpleri Tanıtım Programı” Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde büyük bir katılımla ve Bursa’nın 17 ilçesinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Teknoloji Kulüpleri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ruhuyla ilimizdeki öğrenci ve öğretmenlerimizi desteklemek, yerli ve milli üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak genç beyinleri okullarımızda hazırlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. Alireisoğlu, bu projeyi başlatmalarındaki en önemli nedenlerinden biri, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST yarışmalarına gençlerimizin 85 bin başvuruyla rekor bir katılım olduğunu anımsatarak, bu yıl teknoloji kulüplerinin desteğiyle bu sayının üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

"Bu program, öğrencilerimizin aktif katılımıyla hayata geçirilmiş ve devam ettirilecektir" diyen Müdür Alireisoğlu, "Mesleki eğitim alanında Bursa oldukça güçlü bir konumda; mesleki eğitim öğrencilerimizin %52’si 9. sınıfta meslek liselerine kayıt yaptırmıştır. İlimiz, Türkiye’nin önemli sanayi potansiyeline ve bilim insanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimizin başarısının altında da bu güçlü altyapı yatmaktadır. TEKNOFEST ruhunu Bursa’da en iyi şekilde yaşatmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bize destek veren Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’a, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimize rehberlik ederek onların yanında durmalarını sağlamak en önemli amacımızdır. Hepinize saygılar sunuyor, başarılı bir yıl diliyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, TEKNOFEST'in gençlere sunduğu fırsatların önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, "TEKNOFEST Bursa Rüzgarı" adlı sinevizyon gösterisiyle TEKNOFEST'te derece alan takımların projeleri paylaşıldı. Hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.