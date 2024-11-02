Bursa’nın Mudanya ilçesinde tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın dükkanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi ise kameraya yansıdı.

Yangın sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm dükkanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yeri kısa sürede küle dönerken, ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekiplerin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.