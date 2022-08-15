Bursa’da bir sürücü seyir halindeki otomobilden ayağının birini çıkarıp yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüye 588 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa’da bir sürücü seyir halindeki otomobilden ayağının birini çıkarıp yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüye 588 lira cezai işlem uyguladı.

Olay, Mudanya Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali E. idaresindeki 61 SF plakalı otomobilde seyir halindeyken tek ayağını cam çıkararak sürdü. O tehlikeli anları trafikteki başka bir sürücü kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen trafik ekipleri sürücüye ’Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak’ maddelerinden toplamda 588 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan sürücünün belgesine psikoteknik raporu aldırılmak üzere el konuldu.