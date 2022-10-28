Bursa’da yapılan tefecilik operasyonu sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da yapılan tefecilik operasyonu sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda şahsa faiz karşılığı borç para vererek tefecilik faaliyetinde bulunan ve milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen Y.G, M.G.T, S.D, U.G isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan arama neticesinde çok sayıda senet, ajanda ve alacaklı şahısları gösterir not kağıtlarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen, Y.G., M.G.T, S.D isimli 3 şüpheli şahıs tutuklanırken, U.G isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.