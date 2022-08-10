Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

30 yıldır aşure zamanı tarihi Tuz Pazarı’nda esnaflar tarafından yaptırılan kazan, kazan aşureler vatandaşlara ikram ediliyor. Bu yıl da düzenlenen etkinlikte katılım oldukça yoğundu.

Tuz Pazarı esnafı Ümit Altındiş, "Tuzpazarı 165 yıldır varlığını sürdürüyor. Çarşı esnafı tarafından 30 yıldır aşure etkinliği yapıyoruz. Aşuremiz 5 bin kişiliktir. Çarşı esnafının katkılarıyla yapılmaktadır. Halkımızı ücretsiz olarak aşure gününe davet ediyoruz. Allah kabul etsin’’ dedi.