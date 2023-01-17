Bursa’nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi ile zaman tersine akmaya devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde günümüze ulaşamayan Sarıca Sungur Mescidi rekonstrüksiyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarken, yer altına yapılan iki hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. Otopark inşaatında da önümüzdeki ay betonarme imalatları başlayacak.

Bursa’nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi ile zaman tersine akmaya devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde günümüze ulaşamayan Sarıca Sungur Mescidi rekonstrüksiyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarken, yer altına yapılan iki hizmet binasının kaba inşaatı tamamlandı. Otopark inşaatında da önümüzdeki ay betonarme imalatları başlayacak.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak proje, etap etap ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, yıkım çalışmaları 2020 yılı ağustos ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle başlamıştı. Alışveriş merkezine ait yapıların da aralarında olduğu toplam 38 binanın yıkımıyla 5 bin metrekareyi aşkın alan açığa çıkarılmıştı.

Tarihi mescit ortaya çıktı

Pirinç Han’ın hemen yanındaki 15 dükkanın yıkılmasının ardından, Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbe de gün yüzüne çıktı. Kaynaklarda Esir Dede Türbesi’nin hemen yanında Sarıca Sungur Mescidi bulunduğunun belirtilmesi üzerine, alanda yapılan arkeolojik kazılar sonrasında mescidin temellerine ulaşılmış ve rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanmıştı. Aslına uygun olarak devam eden çalışmalarla ‘145 metrekare alana ve 300 yılı aşkın tarihe sahip’ Sarıca Sungur Mescidi de tarihi bölgede yerini almaya başladı.

Binaların yerini meydanlar alıyor

Bundan iki yıl öncesine kadar binaların çevrelediği alan, proje çerçevesinde tarihi bölgeye değer katan üç ayrı meydana dönüşecek. Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar meydanlarının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alan ve yürüyüş yolları ile 9 bin metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte toplam 19 bin metrekarelik alan tarihi bölgeye kazandırılıyor. Proje çerçevesinde, Pirinçhan Meydanı’nın altında yeraltı otoparkı, İpekhan Meydanı’nda yer altı abdesthane ve tuvaletler, Bakırcılar Meydanı’nda da yeraltı tuvaletler, ATM’ler ve bebek bakım odasının bulunduğu birimler yer alacak.

Yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip, 350 araç kapasiteli 4 katlı yeraltı otoparkının meydan kotundaki zemin katında belediye turizm tanıtım birimi, atölyeler, bay-bayan-engelli WC ile bebek bakım odası bulunacak. Yeraltı otoparkı için kuyu temel imalatları tamamlanma aşamasına gelirken, önümüzdeki ay otoparkın betonarme imalatlarına başlanacak. İpekhan ve Bakırcılar meydanları altında yer alacak binaların kaba inşaatları tamamlanırken, bu iki meydan ve Sarıca Sungur Mescidinin ‘mayıs ayında, otoparkla birlikte’ yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hayal gerçeğe dönüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi girişinin açılmasının yıllardır Bursalıların hayali olduğunu hatırlatarak, tarihi bir olguyu daha gerçeğe dönüştürmek için adım adım ilerlediklerini söyledi. Bölgenin 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile adeta açık hava müzesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Proje tamamlandığında, çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Turistik düzenlemeleriyle harika bir meydan ortaya çıkacak. Tophane ile bütünleşik ele aldığımız proje ile Bursa’ya 3 farklı meydan kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.