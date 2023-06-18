Bursa’da taksi ücretlerine yapılan zam nedeniyle taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksicilerin sırası, Kükürtlü Caddesi’nden başlayıp Dr. Rüştü Burlu Caddesi’ne kadar uzandı. Yüzlerce taksici, taksimetrelerini güncelleyerek müşterilerini almaya devam etti. Taksimetresini güncelleyen şoförlerden Ali Dönmez, "5 yıldır taksicilik yapıyorum. Zamlardan kısmi olarak memnunuz, sadece küsuratlı olması bizler için problem oluyor. Müşteriler ve taksiciler olarak küsuratlı olmasından memnun değiliz" dedi. Artışlar nedeniyle başlarda işlerde düşüş yaşadıklarını kaydeden Dönmez, "Sonradan vatandaş alışıyor ve tekrar işlerimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

Kentte 25 lira olan taksi ücretlerine yüzde 48 zam gelirken, indi bindi fiyatı 37 liraya yükseldi. Kilometre ücreti ise 9 liradan 12 liraya çıktı.