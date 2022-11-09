Bursa’da 2022 yılının şubat ve mayıs ayında zam gelen taksi ücretlerine yeniden zam geldi. Bursa’da taksi ücretlerinde yeni zamlı fiyatlar 13 Kasım’dan tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Bursa’da 2022 yılının şubat ve mayıs ayında zam gelen taksi ücretlerine yeniden zam geldi. Bursa’da taksi ücretlerinde yeni zamlı fiyatlar 13 Kasım’dan tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte Bursa’da taksi ücretlerine şubat ve mayıs ayında yapılan zam sonrası yeniden zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası taksi tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi de paylaşıldı.

Bursa’da 7 lira 50 kuruş olan taksi açılış fiyatı 10 lira yükseldi. Kilometre başı 7 lira olan taksimetre fiyatı ise 2 lira zamlanarak 9 lira olurken, indi-bindi ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseldi.