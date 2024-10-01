Bursa’da devriye attıkları sırada şüphelendikleri otomobili durduran Yunus timleri, araçta tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezaları oldukları belirlenen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde devriye atan Motosikletli Yunus Timleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 2.34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslara kimlik soran ekipler, yanlış bilgiler alınca detaylı inceleme sonrası şahısların Y.Ç. ile M.S. olduğunu belirledi. Ayrıca Y.Ç.’nin 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, M.S.’nin ise 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kentin huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.