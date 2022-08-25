Bursa’da 20’ye yakın evden su saati çalan hırsızlar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 20’ye yakın evden su saati çalan hırsızlar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Gemlik’te binalardan su saatleri çalan zanlı H.T. Yılmaz ve LED Televizyon ve kombi çaldığı tespit edilen E.K. isimli zanlı yakalandı. Zanlıların ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılırken, iki zanlı da Gemlik Adliyesine sevk edildi.

Su saatleri ile alakalı firmaya yaklaşık 700 TL civarında maliyeti olduğu öğrenilen su saatlerinin çalınması, hem vatandaşı hem de tedarikçi firmayı zorluyor. Sadece 50-60 TL gibi bir ücrete çalınan saatlerin satıldığı öğrenilirken, tekrar saat çıkarılması için de hem vatandaş, hem de firma ciddi bir prosedürden geçiyor.