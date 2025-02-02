Bursa’nın en değerli markası Bursaspor’a maddi manevi her alanda destek olan Osmangazi Belediyesi, maçların ardından stadyumun içinin ve çevresinin temizliğine de destek veriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, bu sezon küllerinden doğarak TFF 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor’a her alanda destek olmaya devam ediyor.



Yeni sezonu şampiyonlukla tamamlayarak tekrar üst liglere tırmanmayı hedefleyen Bursa’nın en önemli markası olan Bursaspor’un en kısa zamanda yeniden Süper Lig’de olması amacıyla üzerine düşeni yapan Osmangazi Belediyesi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun temizliği için de devreye girdi. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik ekip, çöp toplama aracı, süpürge aracı ve geri dönüşüm aracıyla birlikte özellikle maç günlerinde bölgede hummalı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta oynanan ve Bursaspor’un 2-0 kazandığı Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Stadyum çevresinde, koridorlarda ve tribünlerde iki gün boyunca temizlik çalışması yürüten ekipler, 43 bin 361 kişi kapasiteli dev stadyumu baştan aşağı temizleyerek bir sonraki karşılaşma için hazır hale getirdi.