Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülmekte olan ’2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen ’2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler Programı’ çerçevesinde destek almaya hak kazanan üç adet proje için Bursa Valiliğinde imza töreni gerçekleştirildi.

Törene Bursa Valisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, projelerin başvuru sahipleri Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı. Törende Kooperatifçilik Gelişim Merkezi, İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm ve Kendini Keşfet Değişimi Fark Et projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

İmza törenindeki projelerden, SOGEP çerçevesinde desteklenen ’Kooperatifçilik Gelişim Merkezi’ projesi ile Bursa’da kadın kooperatiflerinin güçlenmesini ve sürdürülebilir istihdamda yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir merkez kurulacak. Proje çerçevesinde mentorluk, dijital pazarlama, e-ticaret, fotoğraf ve katalog çekim atölyeleri açılacak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Ayrıca kırsal mahallelerdeki geleneksel el sanatları ve kültürel miras öğeleri kayıt altına alınarak literatüre kazandırılacak. Kadın üreticilerin ürünlerini sergileyebileceği Teşhir Standı da hayata geçirilerek, kadın girişimciliği desteklenecek. Gerçekleştirilen törende SOGEP çerçevesinde desteklenecek ’Kendini Keşfet Değişimi Fark Et’ projesinde ise Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nde bağımlılık tedavisi gören bireylerin meslek edinerek işgücüne katılımlarını sağlanacak. Proje kapsamında tekstil, mekanik-elektrik bakım ve berberlik alanlarında meslek edindirme atölyeleri kurulacak ve danışanlara mesleki eğitimler verilecek. Ayrıca, bağımlılık sürecini tamamlayan bireylerin sosyal hayata entegrasyonlarını desteklemek için hobi atölyeleri, iş yaşamına hazırlık eğitimleri ve iş sağlığı ve güvenliği programları uygulanacak. Eğitimlerini tamamlayan danışanlar istihdama yönlendirilirken, işverenlere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Proje sonunda, bağımlılıktan arınmış bireyler için sürdürülebilir bir istihdam modeli geliştirilerek, bağımlılıkla mücadelede yeni bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

İznik’te geleneksel el sanatları, dijital dönüşüm ile buluşacak

Törende imzaları atılan ve SOGEP Anadoludakiler çerçesinde desteklenecek ’İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm’ projesi ile İznik merkez ve kırsalında kadın üreticilerin ekonomik bağımsızlığını artırmak ve geleneksel el sanatlarını koruyarak e-ticaret ile dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında dokuma ve dikiş atölyeleri kurulacak, kadın kooperatifine kurumsal kimlik, markalaşma, dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarında danışmanlık ve eğitim verilecek. Ayrıca, Derbent Dokuması ve Müşküle İğne Oyası gibi geleneksel sanatların korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. İnternet sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla el emeği ürünlerin dijital pazarlaması yapılırken, satış ofisi kurulacak ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle yeni ürün kataloğu, sergi ve defileler düzenlenecek. Böylece geleneksel el sanatları yeni pazarlara açılarak daha geniş kitlelere ulaşacak.