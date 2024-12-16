Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte turizm, kültür, kent tarihi, sanat, spor ve gençlik hizmetleri alanında yapılabilecek projelerin görüşülmesi amacıyla istişare toplantısı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da sosyal belediyeciliğin her alanda hissedilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesinin katılımıyla iş birliği ve istişare toplantısı düzenledi.

Dış İlişkiler Dairesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Spor ve Gençlik Hizmetleri Dairesi başkanlıklarının ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, ilçe belediyelerinin turizm, kültür, kent tarihi, sanat, spor ve gençlik hizmetleri alanındaki yetkilileri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Başkan Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda tüm çalışmalarda istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

17 ilçe ile birlikte önemli projelere imza atacaklarına inandığını belirten Yıldız, şeffaf ve yalın yönetim anlayışı ile Bursa'nın her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yerel yönetimlerle iş birliği toplantılarını sürdüreceklerini anlatan Yıldız, tüm Bursalıları gülümseten projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe belediyelerinin yetkilileri tarafından planlanan proje ve hizmetler hakkında sunum yapılırken toplantı, görüş ve dileklerin aktarılmasıyla sona erdi.