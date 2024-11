Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda her gün farklı yazarlar da fuar kapsamında kitapseverlerle bir araya geliyor. 1 Aralık Pazar günü sona erecek fuarın son 4 gününde 50 yazar imza ve söyleşilerde sevenleriyle buluşacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm coşkusuyla devam ediyor. 7’den 77’ye her yaştan kitapseverin akın ettiği fuar her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan fuar Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 arasında ziyarete açık olacak. Organizasyon kapsamında farklı yazarlar da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Söyleşi ve imza günlerinde İnegöllüler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkanı buluyor.

SON 4 GÜN 50 GÜÇLÜ KALEM SEVENLERİYLE BULUŞACAK

9 günlük fuar süresince toplam 105 yazarın misafir edildiği İnegöl Kitap Günleri, son 4 gün oldukça hareketli geçecek. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden değerli yazarların katılacağı İnegöl Belediyesi Kitap Fuarı, son 4 gün aralarında yerel yazarların da bulunduğu 50 güçlü kaleme ev sahipliği yapacak.

İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarında; Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü imza günü ve söyleşi için bulunacak yazarlar şöyle:

28 Kasım Perşembe; Pınar Yaşar, Gizem Şerifoğulları, Orhan Özer, Tuncel Altınköprü, Mustafa Tenker.

29 Kasım Cuma; Ercan Bayrakçı, Sinan Kılıç, Berre Nur Yavuz, Ahmet Ünver, Selimcan Erbaş, Hüseyin Baykan, Bestami Yazgan, Said Şaşmaz.

30 Kasım Cumartesi; Lütfi Şimşek, Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan, Serdar Sevinç, Sertaç Abi, Bayram Meral, Ramazan Yetgin, Fulya Öztürk, Öznur Karataş Şan, Enise Şenol, Sibel Aydın, Mehmet Yılmaz, Meryem Kula Piriçdane, Münteha Çeb, Hasan Erdem, Abdullah Kara, Hilal Kara, Deniz Ergen Alter, Handenur Kutulan, Zeynep Ünzile Avcı, Sevda Türküsev.

01 Aralık Pazar; Dr. Filiz Orhan, Sabit Uzunel, Atilla Güney, Beren Kaya, Altay Cem MERİÇ, Saniye Bencik Kangal, Nurullah Genç, Dilek Cesur, Zümrüt Tanrıöver, Elif Ketenci, Meltem Korkmaz Pekdemir, Sinem Öztürk, Halid Emre Aslan, İpek Sarıca Çiğdemci, Şule Gizem Büyükboy, Semih Diri, Yusuf Samet Çakır, Özgül Bingül Ayhan, Cihat Dündar, Hüseyin Durgut.