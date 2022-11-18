Bursa’da, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 3 yaşındaki Göktuğ Aykan, yeniden sağlığına kavuşmak için gerekli ilaçla ilgili destek bekliyor. Oğlu için yardım kampanyası başlatan ve 1 milyon 820 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten baba Eray Aykan, zamanın daraldığını söyledi.

Bursa’da, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 3 yaşındaki Göktuğ Aykan, yeniden sağlığına kavuşmak için gerekli ilaçla ilgili destek bekliyor. Oğlu için yardım kampanyası başlatan ve 1 milyon 820 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten baba Eray Aykan, zamanın daraldığını söyledi.

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 3 yaşındaki Göktuğ Aykan’ın gerekli sağlığına kavuşabilmesi için için yardım bekliyor. Baba Eray Aykan, oğlunun tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. Gerekli olan 1,8 milyon doların toplanması halinde oğlunun hayata tutunabilmesi için gerekli ilacı temin edebileceklerini dile getiren Aykan, yardımseverlerin desteğini istedi. Minik Göktuğ’nun hayata tutunabilmesi için düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, baba Eray Aykan’a 0 535 810 95 07 nolu telefondan ulaşabilir.