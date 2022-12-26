Bursa’da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Başta İzmir Yolu olmak üzere, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis, trafikte araçların hızını keserken, bazı sürücülerin araçlarının dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü. Trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafik polisleri de yol boyunca tedbir alarak sürücüleri yönlendirdi.

Ayrıca, termometreler hava sıcaklığını 4 derece ölçerken, öğle saatlerinde havanın biraz daha ısınarak sisin etkisinin azalması bekleniyor. Bursa’da hava sıcaklığı yarın en yüksek 15, en düşük 2 derece tahmin ediliyor. Bursa’da bu hafta boyunca yağış bekleniyor.