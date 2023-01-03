Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

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