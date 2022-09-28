Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir’e bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 civarında Halil G. (53) tarafından silah ile açılan ateş sonucu Ekrem T. (30) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı Halil G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.