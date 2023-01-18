Bursa’da dün başlayan lodos etkisini sürdürürken ağaçlar ve reklam panoları yıkıldı.

Bursa’da dün başlayan lodos etkisini sürdürürken ağaçlar ve reklam panoları yıkıldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan lodosun etkisi sürüyor. Şehir merkezinde lodos reklam tabelalarını, çöp kovalarını ve büyük ağaçları devirirken bazı araçlarda ise hasarlar oluştu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise çarşıya çıktığına lodos nedeniyle pişman oldu.

Lodos nedeniyle yıkılan ve yıkılmak üzere olan ağaç ise Yıldırım Belediyesi ekiplerince kesildi.