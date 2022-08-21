Bursa’da hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde seyrederken, sokakta yaşayan hayvanlar için su ve mama kapları düzenli olarak dolduruluyor.

Bursa’da hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde seyrederken, sokakta yaşayan hayvanlar için su ve mama kapları düzenli olarak dolduruluyor.

Nilüfer Belediyesi özellikle sıcak havalarda su kaplarının sayısını arttırdı. 47 noktada bulunan kedi evleri ve 68 noktadaki beslenme odaklarına düzenli olarak su ve mama kabı koyan ekipler, mahallelerdeki yoğunluğa göre ekstra çalışmalar yürütüyor. Bu yaz başından beri 2 binden fazla kova dağıtan ve bunların yarıdan fazlasını su için belirli noktalara bırakan ekiplerin en büyük yardımcısı ile duyarlı vatandaşlar oldu. Sadece sokak aralarında değil, kırsalda yaşayan hayvanları da unutmayan belediye ekipleri düzenli olarak buraları ziyaret edip can dostlara mama ve su bırakıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Sanem Çetiner, “Sıcak havalarda minik dostların, daha büyük ebatlı can dostlarımızın suya çok ihtiyacı var. Onlara mama vermeyi akıl ederken bir taraftan su koymayı unutmuyoruz. Hepimiz onlar için kapımızın önünde su bulundursak bu sıcak günleri daha rahat geçirmelerini sağlayabiliriz. Bizler onlar için çalışırken, sizlerin de ihmal etmeyeceğinizi biliyoruz. O yüzden gönüllülerimiz olduğu için şanslıyız. Onları düşünen dostlarımız var. Su dünya için çok önemli” dedi.

“Biz Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 47 noktadaki kedi evlerine, 68 noktadaki beslenme odaklarına mama ve suyu düzenli götürüyoruz” diyen Çetiner, “Aynı zamanda bu yaz mama ve su için 2 bin kova dağıttık. Suyu yazın daha fazlalaştırdığımız için bin kovası su için kullanıldı. Mahallelerdeki hayvanların yoğunluğuna göre o kadar daha fazla mama ve su götürmeye gayret ediyoruz. Sizler de boşalan kovalara su ve mama koyarak yardımcı olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.