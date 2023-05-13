Bursa’da gerçekleştirilen ’Sevgi Yürüyüşü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa’da seçime saatler AK Parti Bursa teşkilatı ve vatandaşlar, ’Sevgi Yürüyüşü’nde buluştu. Orhangazi Parkı’nda buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Mustafa Varank, AK Parti Bursa milletvekili adayları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve yüzlerce vatandaş, Heykel ve Cumhuriyet Caddesi’nde ’Sevgi Yürüyüşü’ yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe esnaf ve vatandaşlar da büyük destek verdi. 15 Temmuz Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından Bakan Varank, alanı dolduran kalabalığa seslendi.