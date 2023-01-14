Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis ile otobüs şoförü arasından yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Şoförler araçlarından inerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri diğer sürücüler ve oradan tesadüfen geçen polis ayırdı.

Bursa’da servis ve otobüs şoförünün yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Bursa’da otomobil ile motosiklet sürücüsünün kazaya karıştığı anlar kamerada

Bursa’da otomobil ile motosiklet sürücüsünün kazaya karıştığı anlar kamerada

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