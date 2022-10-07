Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), muhteşem bir konserle yeni sezona merhaba dedi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), muhteşem bir konserle yeni sezona merhaba dedi.

"Her Perşembe Senfoni” sloganıyla sezon boyu sanatseverlerle buluşan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Alman besteci Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana ile muhteşem bir başlangıca imza attı. 2022-2023 sezonuna Bursalı sanatseverlerin doldurduğu Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda şahane bir konser ile “merhaba” diyen BBDSO, Uludağ Premium ana sponsorluğunda, Bursa Filarmoni Derneği’nin desteğiyle sezon boyunca, birbirinden seçkin konukları ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği 2022-2023 Sezon Açılış Gala Konseri’nde, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na, Burak Onur Erdem’in şefliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu seslendirdiği eserlerle eşlik etti. Solist olarak, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Kontrtenor Kaan Buldular ve Bas Kevork Tavityan’ın yer aldığı programla Bursalı sanatseverler muhteşem bir klasik müzik akşamı yaşadı.