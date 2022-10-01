Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, 6 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Alman besteci Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana ile yeni sezona perdelerini açacak. Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 2022-2023 Sezon Açılış Gala Konseri, birbirinden seçkin konuklarıyla muhteşem bir klasik müzik akşamına ev sahipliği yapacak.

Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, 6 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Alman besteci Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana ile yeni sezona perdelerini açacak. Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 2022-2023 Sezon Açılış Gala Konseri, birbirinden seçkin konuklarıyla muhteşem bir klasik müzik akşamına ev sahipliği yapacak.

Uludağ Premium ana sponsorluğunda, Bursa Filarmoni Derneği’nin desteğiyle Bursalıları klasik müzikle buluşturan Bursa Bölge Senfoni Orkestrası, sezona şahane bir konser ile “merhaba" diyecek.

Merinos’ta, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ve Orkestra Şefi Cem’i Can Deliorman’ın yöneteceği 2022-2023 Sezon Açılış Gala Konseri’nde, Burak Onur Erdem’in şefliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu konuk olacak. Solist olarak Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Kontrtenor Kaan Buldular ve Bas Kevork Tavityan’ın yer alacağı açılış gecesinde Alman besteci Carl Orff’un ölümsüz eseri Carmina Burana seslendirilecek.