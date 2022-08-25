Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi’nde dün gece yaşanan sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle olaya anında müdahale etti. Taşan dere yatağının temizlenmesi için gece boyu çalışma yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi’nde dün gece yaşanan sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle olaya anında müdahale etti. Taşan dere yatağının temizlenmesi için gece boyu çalışma yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından; şiddetli yağmur, etkisini Bursa’da akşam saatlerinde gösterdi. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi’nde ‘akşam saat 20.30 sıralarında’ dolu yağışı ile başlayan ve ardından şiddetli sağanakla devam eden yağışlar, mahalle sınırlarındaki derenin taşmasına yol açtı. Dere sularının şiddetiyle birçok evin duvarı yıkılırken; otomobiller sürüklendi, traktörler ve iş makineleri sel sularının taşıdığı toprağa gömüldü. Evlerine gelen sulardan kurtulmak için sokağa çıkan 4 kişi de sel sularına kapılarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer vatandaşların yardımıyla hafif yaralarla kurtarılan 4 kişi, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Meteorolojinin uyarıları nedeniyle, aşırı yağış durumuna karşı gün boyu 223 araç ve 763 personel ile teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel ihbarının ardından kısa sürede olaya müdahale etti. İtfaiye ve BUSKİ başta olmak üzere farklı birimlerden oluşturulan 13 araç ve 37 personel, Paşapınar’da hayatın normale dönmesi için hummalı çalışma başlattı. BUSKİ ekipleri, taşan dere yatağını temizleme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Hayat normale dönüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece Paşapınar Mahallesi’ne gelerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Felaketin nasıl yaşandığıyla ilgili Muhtar Nuran Nalbant Dursun’dan bilgi alan Başkan Aktaş, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Beraberinde Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte taşkının yaşandığı dere yatağının yanına kadar gelen Başkan Aktaş, devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Meteorolojinin uyarıları nedeniyle Büyükşehir olarak gün boyu alarm durumunda beklediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu bir afet. Orhangazi ilçemizde saat 9’dan sonra 1 saatlik dolu yağışı ve ardından gelen sağanak, Paşapınar mahallemizde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, kaymakamlık, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, olaya anında müdahale etti. Yoğun bir şekilde hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Can kaybı ve ciddi yaralanma olmaması en büyük tesellimiz. 4 vatandaşımız sel sularına kapılıp yaklaşık 300-400 metre sürüklendi ve şükürler olsun şu anda durumları iyi. Hayat normale dönmek üzere. Dere yatağının değişmesinden kaynaklanan muhtemel tehditler var. Ekiplerimiz çalışmalara sabaha kadar kesintisiz devam edecek. Allah’ın izniyle yaralar sarılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiş olsun” dedi.

Paşapınar Mahallesi Muhtarı Nuran Nalbant Dursun da önce dolu yağışının başladığını belirterek, “Sonra birden sel baskını oldu. Dere taşmış. Hemen belediyeyi aradık. Allah razı olsun, Alinur başkanımız bile geldi. İtfaiye, BUSKİ hepsi seferber oldu. Can kaybımız yok ama evlerimizde büyük hasar var. Hepsinin yapılacağını söylediler” dedi.

Başkan Aktaş, olay yerindeki incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nde gelerek, olayı hafif yaralarla atlatan vatandaşlarla görüşüp, acil şifalar diledi.