Bursa’da iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu gaz pedalı basılı kalan otomobil, 4 araca ve 2 motosiklete çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu gaz pedalı basılı kalan otomobil, 4 araca ve 2 motosiklete çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Ö. (58) yönetimindeki 16 KBU 96 plakalı otomobil, sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu ayağının gaz pedalında basılı kalması sonucu hızlandı. Hızlanan otomobil, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki 16 BHU 58 hafif ticari araca, ardından sırasıyla park halindeki 16 P 6343 plakalı ve 16 PP 033 plakalı otomobile çarptı. Durmayan araç 50 metre ilerde park halindeki 16 F 1955 plakalı cipe ve iş yeri önünde satışa sunulan 2 adet sıfır motosiklete çarparak durabildi. Kaza sonucu olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi reddedince olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.