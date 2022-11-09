Yangın sebebiyle işçiler dışarıya çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 8 ekip yangına müdahale ediyor. İşçilerin fabrika bahçesindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bir holdinge ait fabrikada 15.30 sularında yangın çıktı.

Bursa’nın merkez Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 8 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

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