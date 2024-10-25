Son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan tespih mezatlarına yoğun ilgi var. Canlı yayınlar üzerinden yapılan mezatlara binlerce kişi katılıyor. Ve bu mezatlar sabaha kadar devam ediyor.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde Facebook ve Instagram üzerinden günde binlerce sanal mezat düzenleniyor. Açık artırmayla parfüm ve saat satanlara son günlerde tespih de eklendi.

Bursa’da da ağırlıkıl olarak Instagram ve Facebook üzerinden açılan sanal mezatlar büyük ilgi görüyor. Bursa’da günde ortalama 20-30 arası sanal mezat yapılıyor.

SANAL MEZATLAR GECE YAPILIYOR

Farklı farklı tespih satışı yapan firmaların açtığı mezatlara 10 kişi giren de var 1000 kişi girende. Yayınlar ise çoğunlukla saat 21.00’den sonra başlıyor. Ve 3 saattan az sürmüyor.

EN ÇOK İLGİ KEHRİBAR VE OLTU TAŞINA

Mezatlarda ise en çok ilgiyi oltu taşı ve kehribar tespihler görüyor. 100 TL’ye de satılan tespih var, 10 bin TL’ye de...

Özellikle camiada iyi bilinen tanınmış ustaların yaptığı tespihler, 60-65 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Mezatlara normal tespih meraklarının yanı sıra, koleksiyonerler de büyük ilgi gösteriyor.

TESPİH MERAKLILARI DİKKAT!

Bursa’da tespih işiyler uğraşan ve sanal mezatlar açan firma sahipleri ise, vatandaşları, sahte mezatlara karşı uyarıyor. Tespihciler, vatandaşların tanıdıkları bildikleri firmalarla muhatap olmaları gerektiğinin altını da çizerek tespih severlerin dikkatli olmaları gerektiğini de vurguluyorlar.