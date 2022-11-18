Bursa’da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 6’ya yükseldi. 2 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa’da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 6’ya yükseldi. 2 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa’da geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56)’ nın sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve bu sabah ise Erhan Sepek doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden hastalardan Fatih U. ve Murat K. taburcu edilirken, tedavi gören 6 kişiden 1’inin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.