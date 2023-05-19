Bursa’da sahte içkiden 6 kişinin ölümüne sebep oldukları iddia edilen tutuklu 3 sanığın her birine 6’şar kez olmak üzere toplam 18 yıl müebbet hapisleri istendi.

Tutuklu 3 sanık için hazırlanan iddianame Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, tutuklu 3 sanık için ’Kasten öldürme’ suçundan her sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56)’ nın sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi. Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., yabancı uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve Erhan Sepek doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde metil alkolü Bursa’ya İzmir’den gönderdiği belirlenen Oktay Yüce (44), Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen ile ağabeyi Kemal Cihat İşcen (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 aylık soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında ’Kasten öldürme’ suçundan, her sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamenin Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.