Bursa’da sahte içki içtikten sonra fenalaşan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’da sahte içki içtikten sonra fenalaşan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Piremir Mahallesi 9. Okul sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen Şakir Ç., (56) Erol O., (56) Necip C., (60) Kamil C., (51) ve Fuat İ., (49) bir süre sonra fenalaştı. Kendilerini iyi hissetmemelerinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişileri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şakir Ç. hayatını kaybederken, tedavi altına alınan 4 kişinin ise hayatî tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.